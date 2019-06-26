Слабая потребительская уверенность повышает перспективу снижения ставок ФРС США - Julius Baer

"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по индексу потребительской уверенности в США от Conference Board сигнализируют об ухудшении деловой активности в стране. Субиндекс по рынку труда также указывает на слабость в секторе, так что перспективы роста числа новых рабочих мест в июне выглядят очень низкими. Любое ухудшение оперативной статистики будет увеличивать вероятность снижения ФРС США стоимости заимствований в американской экономике на заседании в июле в качестве страховки от замедления темпов роста ВВП", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.