Кульбит в риторике ФРС может остудить рыночную эйфорию - БКС

"Вероятность коррекции на российском рынке усилилась из-за очередного кульбита в риторике ФРС, - старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Вчера Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок. Ранее глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в интервью агентству Bloomberg, что, по его мнению, ФРС не нужно снижать ставки на половину процентного пункта на следующем заседании в конце июля. Действительно, в условиях роста экономики ФРС, с нашей точки зрения, вряд ли нужно агрессивное снижение ставки, которое пригодится в случае начала рецессии. Но рынок находился в слишком большой эйфории относительно перспектив смягчения монетарной политики и теперь после новых разъяснений ему, вероятно, придется остудиться".

Политика ФРС - едва ли не главный фактор сейчас в умонастроениях на финансовых рынках. подчеркивает эксперт. Повышение ставки в прошлом году вызвало чувствительное падение S&P 500 осенью прошлого года, а изменение риторики регулятора в январе обусловило новые максимумы рынка.

"Российские индексы также зависят от ситуации на мировых биржах, кроме этого на них влияет цена на нефть и дивидендная доходность отдельных бумаг. - добавляет Сергей Суверов. - Естественно, что также в фокусе внимания - предстоящий саммит G20. Ожидания от встреч Трампа как с Путиным, так с Си довольно низкие, поэтому любой неожиданный прогресс может серьезно сказаться на котировках. Низкие ожидания базируются в том числе на сообщениях, что Трампа "устроит любой исход" переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином".