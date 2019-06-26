Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро - "Нордеа Банк"

"Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро. Настроения на глобальных финансовых рынках накануне несколько ухудшились после снижения американского индекса S&P500 на 1% в ответ на заявления представителей ФРС об отсутствии на данный момент факторов, говорящих в пользу снижения ключевой ставки сразу на 50 бп на июльском заседании. Рост цен на нефть до 66 долл./бар. позволяет компенсировать для рубля негативные эффекты, связанные с ухудшением глобальных настроений. На текущей неделе факторами поддержки остаются предстоящий сегодня аукцион по размещению ОФЗ (будут размещаться бумаги с погашением в 2030 году в объеме 20 млрд. руб.), а также приходящаяся на пятницу уплата налога на прибыль. От текущих уровней риски для рубля скорее смещены в сторону ослабления. Ключевым фактором риска выступает исход встречи Трампа и Си в рамках саммита Большой двадцатки, а также возвращение российской темы в поле зрения американских конгрессменов по факту возможной встречи Трампа и Путина в рамках Большой двадцатки, а также по факту предполагаемого выступления спецпрокурора Мюллера в комитетах сената 17 июля", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".