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26 июня 2019 года 12:40
Курс доллара остается в нисходящем тренде - БКС
"Доллар вчера организовал техническую коррекцию против большинства мировых валют, несмотря на выход слабых экономических данных, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Причиной, вероятно, стали заявления Пауэлла и ряда глав ФРБ о беспокойстве на счет слишком заниженных ожиданий по уровню процентной ставки. В частности, на ближайшем заседании в июле не стоит ждать снижения сразу на 50 б.п., а лишь на 25 б.п. Развивающиеся валюты и большинство индексов отреагировали снижением, что лишь подчеркивает слишком сильные надежды на смягчение политики ФРС. Рубль также немного потерял, однако поддержка со стороны роста цен на нефть и налогового периода сохраняется. Сегодня можно ожидать повышенного спроса на рубль в преддверии аукционов Минфина". Пара USD/RUB вчера немного скорректировалась, в моменте протестировав отметку 63, однако осталась в нисходящем краткосрочном канале. По мнению эксперта, о более глубоком восстановлении можно будет говорить только после пробоя среднесрочного канала, граница которого сейчас проходит около 63,2. Сильная горизонтальная поддержка находится на уровне 61. Индекс доллара отскочил после того, как Пауэлл и ряд глав ФРБ остудили пыл рынка, рассчитывавшего на стремительное смягчение политики регулятора.
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26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:56
"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:02
"Вероятность коррекции на российском рынке усилилась из-за очередного кульбита в риторике ФРС, - старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Вчера Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок. Ранее... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:28
Рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Неплохие статданные от API по запасам (снижение запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. и бензинов на 3,2 млн барр. при незначительном росте запасов дистиллятов на 155 тыс. барр.) придали нефти дополнительный импульс к росту. Рассчитываем на аналогичные данные от Минэнерго США, которые будут... читать дальше
.26 июня 2019 года 09:55
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:47
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной,... читать дальше
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