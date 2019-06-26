Курс доллара остается в нисходящем тренде - БКС

"Доллар вчера организовал техническую коррекцию против большинства мировых валют, несмотря на выход слабых экономических данных, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Причиной, вероятно, стали заявления Пауэлла и ряда глав ФРБ о беспокойстве на счет слишком заниженных ожиданий по уровню процентной ставки. В частности, на ближайшем заседании в июле не стоит ждать снижения сразу на 50 б.п., а лишь на 25 б.п. Развивающиеся валюты и большинство индексов отреагировали снижением, что лишь подчеркивает слишком сильные надежды на смягчение политики ФРС. Рубль также немного потерял, однако поддержка со стороны роста цен на нефть и налогового периода сохраняется. Сегодня можно ожидать повышенного спроса на рубль в преддверии аукционов Минфина".

Пара USD/RUB вчера немного скорректировалась, в моменте протестировав отметку 63, однако осталась в нисходящем краткосрочном канале. По мнению эксперта, о более глубоком восстановлении можно будет говорить только после пробоя среднесрочного канала, граница которого сейчас проходит около 63,2. Сильная горизонтальная поддержка находится на уровне 61. Индекс доллара отскочил после того, как Пауэлл и ряд глав ФРБ остудили пыл рынка, рассчитывавшего на стремительное смягчение политики регулятора.