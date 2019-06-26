На рынке ОФЗ плавно устанавливаются коррекционные настроения - Росбанк

"Даже абстрагируясь от волатильности, связанной с поступлением санкционных заголовков, мы видим, что на рынке ОФЗ плавно устанавливаются коррекционные настроения, - указывают аналитики Росбанка. - Поводы для этого находятся разные - от локального обострения опасений, связанных с жестким сценарием выхода Великобритании из ЕС, и продажи валют развивающихся стран до закрытия позиций в российском госдолге крупными иностранными инвесторами. Как следствие, позитивное начало вчерашней сессии оказалось неустойчивым и сменилось приростом доходности на 1-3 бп к концу дня. Не помогло даже объявление Минфином крайне скромного предложения на первичный аукцион сегодня - 20 млрд руб. 11-летней серии 26228. Как всегда, мы не склонны делать далеко идущих выводов из эпизодов коррекции после масштабного ралли. Конец квартала и полугодия автоматически стимулирует ряд участников рынка фиксировать прибыль. Учитывая, что даже доходности наиболее длинных бенчмарков предлагают минимальную премию над ключевой ставкой (7.56% годовых для 20-летних 26230), а Банк России пока не спешит с новыми сигналами о мягкости ДКП, поводы для нового витка спроса на ОФЗ, вероятно, будут находиться на мировых рынках. Это могут быть как успехи в переговорах между США и Китаем на саммите G20, так и крепнущее осознание грядущего уже в июле снижения ставки Fed Funds".