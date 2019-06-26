Сокращение предложения ОФЗ со стороны Минфина выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"Размещение 6-летних облигаций МТС во вторник прошло с высоким спросом, что отражает сильные ожидания инвесторов по снижению ставок. Эмитент установил ставку купона в размере 8,00%, что соответствует доходности 8,24% годовых и содержит премию к ОФЗ в размере 92 б.п. Обращающиеся облигации МТС с близкой дюрацией торгуются с премией к ОФЗ в диапазоне 75 – 80 б.п. Ожидаем, что после выхода на торги новый выпуск сможет сократить премию к ОФЗ на 5-10 б.п. Сокращение предложения ОФЗ со стороны Минфина выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций и нивелирует давление со стороны внешнего новостного фона", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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