Нефть поддержит рублевые активы - Алор Брокер

"Российский рынок акций потерял вчера около трети процента - поводов для покупок нет ни у нас, ни за океаном, - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Сегодня с утра американские индексы торгуются в слабо отрицательной зоне, преимущественно падает Азия. Однако сильно выросла нефть, поскольку вчера поздно вечером американский институт нефти опубликовал данные о снижении запасов нефти в Штатах аж на 7,55 млн баррелей, в то время как рынок ждет уменьшения на 0,8 млн. Впрочем, эти данные должно подтвердить еще Минэнерго США. Если не произойдет неприятных сюрпризов на встрече Трампа с Си Цзиньпином в эти выходные и на саммите ОПЕК+ в самом начале июля, то нефть хоть ненадолго, но уйдет в район 70 долларов за баррель. Взлет нефти сегодня на открытии рынка и в первой половине дня поддержит как российские акции, так и рубль. Наиболее перспективной и наименее рискованной мы видим сейчас покупку привилегированных акций "Сургутнефтегаза". Возможно, что на подорожавшей нефть продолжит сегодня рост "Лукойл", а также возобновит движение в сторону 250 руб Сбербанк. Рубль сегодня с утра попробует укрепиться на несколько десятых процента. Но поводов для сильного роста пока нет - доллар стабилен на мировом валютном рынке. В целом в ближайшие дни мы не ждем сильных движений ни на рынке акций, ни в рубле. Инвесторы заняли выжидательную позицию накануне судьбоносной встречи глав США и Китая".