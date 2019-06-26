Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс - ИК "Велес Капитал"

"Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен, которые, однако, пока остаются ниже краткосрочных сопротивлений. Умеренный пессимизм на зарубежных фондовых площадках может обойти биржи РФ стороной, хотя некоторый потенциал краткосрочной коррекции у отечественных индексов еще остается - он будет реализован, если в течение дня не поступит новых драйверов для восходящего движения", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.