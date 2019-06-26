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26 июня 2019 года 09:38
Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс - ИК "Велес Капитал"
"Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен, которые, однако, пока остаются ниже краткосрочных сопротивлений. Умеренный пессимизм на зарубежных фондовых площадках может обойти биржи РФ стороной, хотя некоторый потенциал краткосрочной коррекции у отечественных индексов еще остается - он будет реализован, если в течение дня не поступит новых драйверов для восходящего движения", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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26 июня 2019 года 09:55
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:47
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной,... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:13
"Тогда как геополитическая напряженность продолжает оставаться в заголовках новостей, недавнее ралли цен на золото было вызвано в первую очередь техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. -... читать дальше
.25 июня 2019 года 16:30
"Мы сохраняем позицию выше рынка по кредитном риску в условиях низких и продолжающих падение ставок на денежном рынке. По нашим оценкам, инвесторы не получают компенсацию за риск обладания долговыми бумагами с большой дюрацией в то время, как мировые центробанки говорят о намерении... читать дальше
.25 июня 2019 года 15:39
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Wells Fargo & Company: вход по текущим ценам - $46,27, целевой уровень - $49,6, стоп-лосс - $45,1, потенциал роста :... читать дальше
.25 июня 2019 года 13:40
"Нефтяные котировки продолжают умеренно корректировать вниз, но остаются на довольно комфортных уровнях. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64.6/bbl, WTI - $57.8/bbl. Вчера локальное давление на нефтяные цены оказали заявления министра энергетики России А. Новака о том, что российская... читать дальше
.25 июня 2019 года 13:05
"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые объявили в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото. - констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Ввиду геополитической нестабильности... читать дальше
.25 июня 2019 года 10:16
"Нефть не удержалась выше 65 долл./барр. Введенные вчера санкции США против Ирана затронули только лидера страны – А. Хаменеи, снизив градус геополитической напряженности. Теперь в фокусе встреча США и Китая в ходе G-20 (рассчитываем на словесные интервенции и обещания двигаться в сторону... читать дальше
.25 июня 2019 года 09:36
Dow Jones завершил торги в понедельник слабым ростом, S&P и Nasdaq снизились. Фондовые рынки АТР падают, в Китае резко дешевеют акции финкомпаний. Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $64,32 за баррель. Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото. читать дальше
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