Ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом около 0.2%, вблизи отметки 2760 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом около 0.2%, вблизи отметки 2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи получит поддержку в связи с утренним ростом стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании поступления новых внешних сигналов для направленного движения. Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация майской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15:30 МСК). Кроме того, в 17:30 МСК будут опубликованы еженедельные данные от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.