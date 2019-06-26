В среду ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Постепенно приближается саммит G-20 (пятница-суббота), ключевым событием которого обещает стать встреча лидеров США и Китая по вопросу торговых противоречий, - напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Во многом от итогов переговоров зависит возможное введение американской стороной пошлин на весь китайский импорт. На наш взгляд, для поддержания риск-аппетита на необходимом уровне крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Явных драйверов для роста волатильности в российских акциях в ближайшие пару дней мы не видим. Также текущая неделя сравнительно не богата на дивидендные отсечки (до конца недели состоятся отсечки в акциях ОГК-2 в четверг и Газпром нефти в пятницу). Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2750 пунктов".

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