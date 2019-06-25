Индекс МосБиржи сделал еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок возобновил коррекционное снижение на умеренно негативном внешнем фоне, - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажам в наших акциях способствовала динамика внешних площадок. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,4%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 понесли аналогичные потери в ходе первых часов торгов. Поддержать наши активы могла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрировал рост в районе 0,2%, однако данный фактор был проигнорирован. В результате к 18:30 мск индекс МосБиржи отступил на 0,5%, опустившись до 2749 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Россетей, ИнтерРАО и ТГК-1, падение которых превысило 4%. Лучше рынка торговались НЛМК и Фосагро, прибавившие 1,7% и 1,1% соответственно. Отметим, что ухудшение ситуации на внешних площадках стимулировало продолжение волны коррекции, начатой в прошлую пятницу. При этом индекс МосБиржи сделал еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов. "Быки" могут попытаться удержать эту отметку, однако она, как и 2640 пунктов, пока является слабым уровнем. Более сильной поддержкой для рынка может стать отметка 2590 пунктов, которая, в случае углубления коррекции, может стать опорой для рынка и точкой, от которой возможны попытки возобновления роста".

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