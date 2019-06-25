Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF

"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение фиксируется второй месяц подряд, в апреле продажи упали на 3.7 проц. За первые пять месяцев текущего года снижение покупок новых домов составило около 4 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что ни снижение ставок по ипотечным кредитам, ни улучшение ситуации с персональными доходами не поддержали рынок. На Западе США продажи упали на 35.9 проц. и на 17.6 проц. на северо-востоке. Цены на дома в среднем упали в мае на 2.4 проц.г\г до 308 тыс. долл. Еще один показатель - CB индекс потребительской уверенности - в июне упал на минимальный уровень почти за два года. За месяц индекс потерял больше 10 пунктов, снижение с 131.3 до 121.5. Индекс текущей ситуации снизился со 170.7 до 162.6, а индекс ожиданий упал со 105 до 94.1. Как отмечают в институте CB, на настроение потребителей негативное влияние оказали торговые конфликты США с Китаем и Мексикой. Слабыми оказались и индикаторы будущего потребления: индекс желающих купить автомобиль упал на минимум за 12 мес; индекс покупателей домов на первичном рынке был минимальным за 4 мес.".

Подводя итог, эксперт подчеркивает, что если в США макроэкономическая статистика в ближайшее время продолжит демонстрировать такие же негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки рефинансирования.