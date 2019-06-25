.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке в центре внимания нефтяного рынка - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июня 2019 года 17:47
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке в центре внимания нефтяного рынка - Julius Baer
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной, нервозность заметно выросла после того, как на прошлой неделе Иран сбил американский беспилотный самолет-разведчик. Риски военного противостояния особенно усилились, когда президент США Дональд Трамп объявил, что был готов нанести удар по Ирану, но отозвал приказ. В итоге в выходные Соединенные Штаты провели кибератаку. Военное противостояние в регионе Персидского залива почти всегда приводит к перебоям в поставках нефти. В данном случае они могут быть вызваны повреждениями американцами иранской нефтяной инфраструктуры или перекрытием Ираном Ормузского пролива. Последний является ключевым транспортным коридором для мирового рынка нефти, через который проходит около трети всех морских поставок "черного золота". Тегеран не раз угрожал подобной мерой в прошлом, но она никогда не была реализована. В любом случае перекрытие пролива не будет долгосрочным из-за военного вмешательства. "Судя по динамике цен, рынок пока не очень сильно озабочен возможными проблемами со стороны предложения, - отмечает Карстен Менке. - Это может быть связано с небольшим объемом иранского экспорта после введения американских санкций или с высокой добычей в других странах. Ставки на рост котировок на рынке опционов по марке Brent увеличились, но в целом цены исполнения находятся на относительно низком уровне. Тогда как вероятность эскалации конфликта между США и Ираном очень высока, любой связанный с геополитикой рост котировок нефти в прошлом не был долгосрочным и за исключение реальных нефтяных кризисов не приводил к изменению фундаментальных факторов в секторе. По нашим оценкам, дневные колебания цен, в первую очередь, отражают закрытие коротких позиций на фьючерсном рынке, на котором спекулянты делали ставки на падение котировок и ошиблись в своих прогнозах. Фундаментальный фактор баланса спроса и предложения пока не столь важен для игроков. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть на фоне непредсказуемой геополитической ситуации и неустойчивых рыночных настроений, которые могут толкнуть цены в любом направлении".
.
26 июня 2019 года 09:55
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:13
"Тогда как геополитическая напряженность продолжает оставаться в заголовках новостей, недавнее ралли цен на золото было вызвано в первую очередь техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. -... читать дальше
.25 июня 2019 года 16:30
"Мы сохраняем позицию выше рынка по кредитном риску в условиях низких и продолжающих падение ставок на денежном рынке. По нашим оценкам, инвесторы не получают компенсацию за риск обладания долговыми бумагами с большой дюрацией в то время, как мировые центробанки говорят о намерении... читать дальше
.25 июня 2019 года 15:39
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Wells Fargo & Company: вход по текущим ценам - $46,27, целевой уровень - $49,6, стоп-лосс - $45,1, потенциал роста :... читать дальше
.25 июня 2019 года 13:40
"Нефтяные котировки продолжают умеренно корректировать вниз, но остаются на довольно комфортных уровнях. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64.6/bbl, WTI - $57.8/bbl. Вчера локальное давление на нефтяные цены оказали заявления министра энергетики России А. Новака о том, что российская... читать дальше
.25 июня 2019 года 13:05
"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые объявили в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото. - констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Ввиду геополитической нестабильности... читать дальше
.25 июня 2019 года 10:16
"Нефть не удержалась выше 65 долл./барр. Введенные вчера санкции США против Ирана затронули только лидера страны – А. Хаменеи, снизив градус геополитической напряженности. Теперь в фокусе встреча США и Китая в ходе G-20 (рассчитываем на словесные интервенции и обещания двигаться в сторону... читать дальше
.25 июня 2019 года 09:36
Dow Jones завершил торги в понедельник слабым ростом, S&P и Nasdaq снизились. Фондовые рынки АТР падают, в Китае резко дешевеют акции финкомпаний. Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $64,32 за баррель. Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото. читать дальше
.24 июня 2019 года 17:17
В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital
"Основной фактор, влияющий на рынок нефти - санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.