Ралли на рынке золота вызвано техническими трейдерами - Julius Baer

"Тогда как геополитическая напряженность продолжает оставаться в заголовках новостей, недавнее ралли цен на золото было вызвано в первую очередь техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке приводит к усилению роста котировок драгоценного металла. Во вторник утром цены достигли максимума за шесть лет на новостях о том, что президент США Дональд Трамп ввел дополнительные санкции против Ирана, направленные против его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Данный шаг повышает риски дальнейшей эскалации отношений между двумя странами. Как уже отмечалось ранее, геополитические риски обычно не оказывают продолжительную поддержку котировкам золота, если они не сказываются негативного на мировой экономике и/или финансовых рынках. Тогда как противостояние Вашингтона и Тегерана доминирует в новостях и, вероятно, спровоцировало некоторый рост спроса на золото как на защитный актив, мы считаем, что недавний рост цен был вызван техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом, поскольку котировки пробили ключевые уровни поддержки. Учитывая это, мы отмечаем, что 30-дневный скачок цен был вторым самым резким с тех пор, как золото поднялось на рекордный уровень в 2011 году. Более стремительный рост был отмечен только в 2016 году, когда финансовые рынки опасались жесткой посадки экономики Китая".