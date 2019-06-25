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25 июня 2019 года 17:13
Ралли на рынке золота вызвано техническими трейдерами - Julius Baer
"Тогда как геополитическая напряженность продолжает оставаться в заголовках новостей, недавнее ралли цен на золото было вызвано в первую очередь техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке приводит к усилению роста котировок драгоценного металла. Во вторник утром цены достигли максимума за шесть лет на новостях о том, что президент США Дональд Трамп ввел дополнительные санкции против Ирана, направленные против его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Данный шаг повышает риски дальнейшей эскалации отношений между двумя странами. Как уже отмечалось ранее, геополитические риски обычно не оказывают продолжительную поддержку котировкам золота, если они не сказываются негативного на мировой экономике и/или финансовых рынках. Тогда как противостояние Вашингтона и Тегерана доминирует в новостях и, вероятно, спровоцировало некоторый рост спроса на золото как на защитный актив, мы считаем, что недавний рост цен был вызван техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом, поскольку котировки пробили ключевые уровни поддержки. Учитывая это, мы отмечаем, что 30-дневный скачок цен был вторым самым резким с тех пор, как золото поднялось на рекордный уровень в 2011 году. Более стремительный рост был отмечен только в 2016 году, когда финансовые рынки опасались жесткой посадки экономики Китая".
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26 июня 2019 года 09:55
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:47
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной,... читать дальше
.25 июня 2019 года 16:30
"Мы сохраняем позицию выше рынка по кредитном риску в условиях низких и продолжающих падение ставок на денежном рынке. По нашим оценкам, инвесторы не получают компенсацию за риск обладания долговыми бумагами с большой дюрацией в то время, как мировые центробанки говорят о намерении... читать дальше
.25 июня 2019 года 15:39
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Wells Fargo & Company: вход по текущим ценам - $46,27, целевой уровень - $49,6, стоп-лосс - $45,1, потенциал роста :... читать дальше
.25 июня 2019 года 13:40
"Нефтяные котировки продолжают умеренно корректировать вниз, но остаются на довольно комфортных уровнях. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64.6/bbl, WTI - $57.8/bbl. Вчера локальное давление на нефтяные цены оказали заявления министра энергетики России А. Новака о том, что российская... читать дальше
.25 июня 2019 года 13:05
"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые объявили в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото. - констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Ввиду геополитической нестабильности... читать дальше
.25 июня 2019 года 10:16
"Нефть не удержалась выше 65 долл./барр. Введенные вчера санкции США против Ирана затронули только лидера страны – А. Хаменеи, снизив градус геополитической напряженности. Теперь в фокусе встреча США и Китая в ходе G-20 (рассчитываем на словесные интервенции и обещания двигаться в сторону... читать дальше
.25 июня 2019 года 09:36
Dow Jones завершил торги в понедельник слабым ростом, S&P и Nasdaq снизились. Фондовые рынки АТР падают, в Китае резко дешевеют акции финкомпаний. Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $64,32 за баррель. Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото. читать дальше
.24 июня 2019 года 17:17
В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital
"Основной фактор, влияющий на рынок нефти - санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут... читать дальше
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