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25 июня 2019 года 16:04
Прогнозируем курс российской валюты в конце лета в диапазоне 63-66 за доллар - БКС
"Ключевой причиной ослабления американской валюты, по нашему мнению, является мягкость последних сигналов ФРС в отношении вектора будущей монетарной политики. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Полагаем, что Федрезерв США фактически дал "зеленый свет" ожиданиям рынка по снижению уровня ставки уже в этом году, а также в очередной раз намекнул на наличие возможностей по возращению монетарных стимулов на рынки в случае появления такой необходимости. На наш взгляд, наиболее важным для определения перспектив доллара во II полугодии этого года станет позиция ФРС. Если в ближайшие месяцы американский регулятор не пойдет вразрез с ожиданиями рынка по снижению ставки и реализует такой шаг, то можно ожидать, что курс доллара продолжит свое ослабление. Тем не менее, одного снижения ставки в США в этом году для драматического падения долларового актива вряд ли будет достаточно". Более масштабный виток слабости доллара к мировым валютам может быть реализован в том случае, если в рынки снова начнут "закачиваться" дешевые деньги в рамках возобновления действия программ количественного смягчения в том или ином виде, полагает эксперт. Достижение слабости доллара, на взгляд Антона Покатовича, является одной из наиболее масштабных целей действующего руководства Белого Дома. В этой связи можно предположить, что ФРС, начав цикл смягчения монетарной политики, запустит аналогичные процессы в большинстве экономик развитых и развивающихся рынков. Реализация данных процессов в монетарных политиках мировых ЦБ, по нашим оценкам, в существенной мере повышает риски трансформации текущих торгово-тарифных конфликтов в мировые валютные войны. "Ослабление доллара будет естественным образом оказывать поддержку рублю, - считает аналитик БКС. - В то же время считаем, что потенциал укрепления рубля во втором полугодии 2019 года достаточно ограничен. Во-первых, в большинстве рублевых активов сохраняется премия за санкционный риск, который инвесторы сейчас предпочитают игнорировать. Во-вторых, аналогичная премия будет присутствовать в рубле, как и в других валютах ЕМ, формируемая на основе рыночной тревожности за рост мировой экономики в условиях торгового конфликта США и Китая. Заметим, что даже если на G20 Штатам и Поднебесной удастся вернуться в плоскость переговоров по торговым вопросам, то вряд ли стоит ожидать реализации процесса ускоренного разрешения данных разногласий. В этой связи мы ожидаем сохранения данной премии в рубле в среднесрочной перспективе. И в-третьих, уже во второй половине лета рубль может испытать давление со стороны увеличивавшегося оттока капитала в рамках дивидендных выплат, а также сезонного ослабления профицита (и возможного появления дефицита) счета текущих операций". На данный момент эксперты "БКС Премьер" оценивают уровни 61,5-62 как предельный потенциал укрепления рубля в этом году: "Прогнозируем курс российской валюты в конце лета в диапазоне 63-66 и к концу года в диапазоне 64-67. Считаем данный прогноз адекватным при консервативном сценарии развития событий на мировых рынках в этом году, который включает умеренную мягкость ФРС, не предполагающую снижение ставки более чем на 25 б.п., сохранение напряженности в отношениях США и Китая, а также условной неизменности уровня санкционного давления на РФ со стороны Запада".
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