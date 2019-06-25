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25 июня 2019 года 15:39
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Wells Fargo & Company: вход по текущим ценам - $46,27, целевой уровень - $49,6, стоп-лосс - $45,1, потенциал роста : +7%, временной горизонт удержания позиции - 60 дней. "Wells Fargo & Company - одна из крупнейших банковских компаний мира, входит в так называемую "большую четвёрку" банков США, - указывается в обзоре. - Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании, текущая цена акций компании выглядит достаточно низкой, P/E 10,3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена находится на устойчивом уровне поддержке". В качестве привлекательных аспектов указывается также агрессивная программа обратного выкупа акций компании и стабильные выплаты щедрых дивидендов". Вторая инвестиционная идея - UnitedHealth Group Incorporated: вход по текущим ценам - $249,64, целевой уровень - $272, стоп-лосс - $243, потенциал роста: +9%, временной горизонт удержания позиции - 60 дней. "UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании, ожидаемый рост выручки и прибыли в текущем году, хорошие уровни для покупки, с точки зрения технического анализа. Появился "бычий сигнал": цена пробила диагональный уровень сопротивления нисходящего канала, в рамках которого двигалась продолжительное время", - указывают эксперты ITI Capital. Третья инвестиционная идея Honeywell International Inc.: вход по текущим ценам - $174,55, целевой уровень - $187, стоп-лосс - $168,5, потенциал роста: +7,1%, временной горизонт удержания позиции - 60 дней. "Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании, хорошие уровни для покупки, с точки зрения технического анализа. Цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки, недавний пересмотр прогноза финансовых показателей компании на год в сторону улучшения", - отмечается в обзоре ITI Capital.
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