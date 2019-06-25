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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Динамику рынка на этой неделе будут определять напряженность вокруг Ирана и ожидания саммита G20 - Альфа-банк
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25 июня 2019 года 14:15

Динамику рынка на этой неделе будут определять напряженность вокруг Ирана и ожидания саммита G20 - Альфа-банк

"Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций станет жертвой ухудшения настроения на глобальных рынках в целом, так как у инвесторов вызывают некоторую тревогу предстоящие торговые переговоры на фоне геополитической напряженности и опасения по поводу мирового роста. Кроме того, сегодня утром продолжают снижаться цены на нефть (Brent -0,3% до 64,63 руб. за доллар). Если рубль сохранится сильным, мы можем ожидать спроса на акции российских компаний, в том числе энергетического и потребительского секторов, а также компаний-девелоперов. Позитивный настрой у производителей золота, вероятно, сохранится, так как цены на золото пробили шестилетний максимум (+0,4% до USD 1 426/унцию). Динамику рынка на этой неделе будут определять несколько факторов – это и напряженность вокруг Ирана, и ожидания накануне встречи лидеров США и Китая на саммите G20", - отмечают аналитики Альфа-банка.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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