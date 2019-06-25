ITI Capital рекомендует купить корзину из пяти бумаг с наиболее привлекательной дивдоходностью

Сезон выплаты дивидендов продолжается, поэтому эксперты ITI Capital предлагают купить корзину из пяти бумаг с наиболее привлекательной дивидендной доходностью на горизонте до конца июля 2019 г. (закрытие реестров с 2 июля по 18 июля): Мосэнерго, Энел Россия, МТС, ЛСР, СургутНГ ап.