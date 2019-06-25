Нефтяные цены корректируются вниз, но остаются на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки продолжают умеренно корректировать вниз, но остаются на довольно комфортных уровнях. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64.6/bbl, WTI - $57.8/bbl. Вчера локальное давление на нефтяные цены оказали заявления министра энергетики России А. Новака о том, что российская сторона пока не готова делать выводы о необходимости продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. По словам министра, финальное решение можно будет принять только после саммита большой двадцатки, который пройдет 28-29 июня. Отметим, что большинство представителей ОПЕК+ уже неоднократно заявляли о готовность сохранить действующую сделку до конца 2019 года. Итоговое решение по данному вопросу будет принято в первых числах июля на министерской встрече ОПЕК+. Поддержку нефтяным котировкам по-прежнему оказывают напряженные отношения между США и Ираном, которые вернули опасения по поводу перебоев в поставках сырья на Ближнем Востоке. Вчера Штаты ввели санкции против ряда высокопоставленных иранских чиновников, после чего Иран заявил о том, что канал дипломатии между двумя странами навсегда закрыт. Сегодня в вечерние часы внимание инвесторов привлекут предварительные данные по запасам нефти в США от API", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".