Ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок провел торги в узком диапазоне на умеренно негативном внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 65 долларов за баррель. При этом динамику внешних фондовых площадках можно назвать нейтральной для наших акций. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи не изменился относительно уровней закрытия прошлой недели, удерживая позиции чуть выше 2760 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской, ИнтерРАО и Полюса, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались бумаги МРСК ЦП из цены которых "ушли" дивиденды, в следствии чего они потеряли порядка 12%. Компанию им составили Новатэк и НЛМК, снизившиеся на 2,2%. Отсутствие вразумительного движения, как и снижение активности игроков в сложившихся обстоятельствах выглядит логично. Рынки "замерли" в преддверии саммита G-20, который пройдет в конце недели. Его итоги могут достаточно серьезно повлиять на динамику рынков и настроения инвесторов, в результате чего часть игроков в ближайшие сессии может взять паузу в принятии инвестиционных решений. При этом техническая картина на графике индекса МосБиржи не меняется - все тренды направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящего движения, а ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2730 пунктов", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.