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24 июня 2019 года 18:50
Ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"В понедельник российский фондовый рынок провел торги в узком диапазоне на умеренно негативном внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 65 долларов за баррель. При этом динамику внешних фондовых площадках можно назвать нейтральной для наших акций. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи не изменился относительно уровней закрытия прошлой недели, удерживая позиции чуть выше 2760 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской, ИнтерРАО и Полюса, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались бумаги МРСК ЦП из цены которых "ушли" дивиденды, в следствии чего они потеряли порядка 12%. Компанию им составили Новатэк и НЛМК, снизившиеся на 2,2%. Отсутствие вразумительного движения, как и снижение активности игроков в сложившихся обстоятельствах выглядит логично. Рынки "замерли" в преддверии саммита G-20, который пройдет в конце недели. Его итоги могут достаточно серьезно повлиять на динамику рынков и настроения инвесторов, в результате чего часть игроков в ближайшие сессии может взять паузу в принятии инвестиционных решений. При этом техническая картина на графике индекса МосБиржи не меняется - все тренды направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящего движения, а ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2730 пунктов", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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24 июня 2019 года 17:17
В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital
"Основной фактор, влияющий на рынок нефти - санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:56
Получив хороший плацдарм для роста оптимизма в виде сигналов готовности к мягкости со стороны ФРС, рынки ожидают наиболее важного события начала лета - встречи G20, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Курсу рубля в этой связи удается удерживаться на отметках, вблизи 62,9 -... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:30
"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые должны объявить в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото (+4,7%). Ввиду геополитической нестабильности (вероятность военного конфликта с Ираном остается высокой) и... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:18
Котировки Brent продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. - Sberbank Asset Management
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.24 июня 2019 года 14:23
Цена нефти Brent продолжает укрепляться в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном - Банк "Санкт-Петербург"
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.24 июня 2019 года 13:33
"В июне продолжилось снижение индекса деловой уверенности в Германии: показатель IFO упал до 97.4 ,минимального значения с 2014 года, - напоминает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Индекс текущих настроений немного подрос, на 0.1 пункта, до 100.8, а индекс ожиданий снизился на 1 пункт,... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:16
"Позиции протестированных банков по уровню капитала оказались намного сильнее, чем по результатам предыдущих стресс-тестов. По данным ФРС США даже после прохождения стрессового сценария американская финансовая система сохранила устойчивость. В предыдущую пятницу, после закрытия американских... читать дальше
.24 июня 2019 года 12:28
"На российском рынке наблюдается осторожный оптимизм, - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Официально объявлено, что глава КНР Си Цзиньпин приедет на саммит G20 и встретится там с президентом США. Похоже, ситуация развивается по позитивному сценарию при любом раскладе: в... читать дальше
.24 июня 2019 года 11:28
Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам - "Нордеа Банк"
"Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $65.7/bbl, WTI растет до $58.1/bbl. Эскалация отношений между Ираном и США произошла после того как на прошлой неделе вблизи Ормузского... читать дальше
.24 июня 2019 года 09:30
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницу, но завершили неделю в плюсе. Азиатские рынки акций в целом стабильны утром в понедельник. Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель. читать дальше
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