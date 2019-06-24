Начало недели большинство валют на развивающихся рынках встретило в зеленой зоне - ИК "Велес Капитал"

Начало недели большинство валют на развивающихся рынках встретило в зеленой зоне, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Тон задавала турецкая лира, укреплявшаяся после поражения правящей партии Турции на повторных выборах мэра Стамбула. К окончанию рабочего дня позитива на рынках EM поубавилось (в частности, валюты Мексики, ЮАР и Бразилии находились в минусе), однако рубль на ряду с лирой сохраняли положительную динамику. Отечественная валюта упорно не хотела отдавать отметку в 63 по доллару и к концу дня прибавляла порядка 0,2%. Менее заметное укрепление рубль показывал в паре с евро (+0,06%), так как единая европейская валюта чувствовала себя весьма уверенно весь день на глобальных площадках, даже несмотря на сохранение слабого индекса делового климата IFO в Германии.

"Наряду с "зелеными" площадками большинства EM дополнительную поддержку рублю оказывают крупные налоговые платежи, основной объем которых пройдет во вторник. - указывает Юрий Кравченко. - Спрос банков на аукционах РЕПО Федерального казначейства остается высоким и в понедельник вновь был близок к лимиту ведомства, что отражает потребность в рублевой ликвидности ряда участников рынка в преддверии крупных перечислений в бюджет. Если в ближайшее время пятничная санкционная риторика не получит своего продолжения, налоговые платежи поддержат позиции рубля вблизи занятых в течение прошлой недели максимумов. Важное значение для развивающихся рынков на текущей неделе будут иметь выступления целого ряда представителей ФРС во вторник вечером, которые могут усилить ожидания инвесторов по скорому смягчению процентной политики в США и усилить таким образом коррекцию доллара на мировых площадках. Кроме того, в пятницу стартует очередной саммит G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Не исключено, что даже если встреча состоится, то не внесет никакого прогресса в урегулирование торгового конфликта между двумя государствами. Впрочем, для российского рынка решающее значение будет иметь дальнейшая санкционная риторика. В данном контексте важным событием станет возможная встреча президентов США и России, однако весьма вероятно, что ничего нового от данного события рынки не получат".