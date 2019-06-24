Ближайшая цель по рублю - 62,35 (уровень конца июля 2018 г.) - ITI Capital

"За неделю рубль укрепился к доллару более чем на 2%, что соответствует динамике валют развивающихся рынков. В лидеры роста вышли южноафриканский ранд (3,5%), аргентинское песо (2,8%) и норвежская крона (2,7%). Сейчас рубль торгуется на уровнях августа 2018 г., предшествующих санкциям против Турции и России из-за инцидента в Солсбери. Ближайшая цель по рублю - 62,35 (уровень конца июля 2018 г.), что полностью сведет на нет премию, относящуюся ко второму пакету санкций за Солсбери, которые так и не вступили в силу. В начале года премия за риск составляла 15 руб., сейчас - менее 7 руб., или 45% от первоначальной величины. Рубль по динамике по-прежнему отстает от валютного долга России, который торгуется на уровне начала 2018 г., когда курс рубля составлял ниже 57 руб. за доллар. Рост рубля и ОФЗ обычно с опозданием повторяет динамику валютных активов России. Цена длинных ОФЗ сохраняет потенциал роста в размере 2%, что соответствует снижению доходности на 40 б.п. Более интересны для покупки короткие ОФЗ с дюрацией не более четырех лет; потенциал снижения их доходности составляет порядка 50-60 б.п., в результате чего она опустится до уровня конца марта 2018 г.", - отмечается в еженедельном обзоре ITI Capital.

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