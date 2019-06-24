В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital

"Основной фактор, влияющий на рынок нефти - санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждаться квоты на добычу. Текущая ситуация с Ираном создает неопределенность в отношении перспектив исполнения действующих соглашений. Мировой спрос будет опережать предложение, если добыча ОПЕК останется на нынешнем уровне, следует из прогнозов. Поэтому мы не ждем снижения добычи, и вероятно, что она сохранится на текущем уровне.

Также для рынка нефти важны торговые соглашения между США и Китаем. Мы считаем, что нефть Brent может протестировать 100-дневную скользящую среднюю ($67,51/барр.), прежде чем протестировать 50-дневную скользящую среднюю ($68,3/барр.). В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен к $75/барр. и выше", - отмечают аналитики ITI Capital.