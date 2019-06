Стоимость золота до конца года может достичь целевого уровня в $1,5 тыс./унция - ITI Capital

"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые должны объявить в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото (+4,7%). Ввиду геополитической нестабильности (вероятность военного конфликта с Ираном остается высокой) и ожидаемого понижения ключевой ставки ФРС (впервые с сентября 2008 г.) стоимость золота продолжит расти и, вполне вероятно, до конца года достигнет целевого уровня в $1,5 тыс./унция. Мы рекомендуем покупку через SPDR Gold Shares (GLD US Equity) и отдельных эмитентов, таких как Полюс Золото (PLZL RX) с потенциалом роста 18% в ближайшие 12 месяцев, Newmont Goldcorp (NEM US Equity) и Barrick Gold (GOLD US Equity) с потенциалом роста 10%. Небольшая коррекция цен на золото возможна в случае заключения торгового соглашения между США и Китаем", - отмечают аналитики ITI Capital.

