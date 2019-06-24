Котировки Brent продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. - Sberbank Asset Management

"Усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после инцидента в Оманском заливе продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. По итогам недели нефть сорта Brent подорожала на 5,1%. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране снизились за неделю на 3,1 млн барр., в то время как ожидалось сокращение на 1,2 млн барр. Сырьевые активы продолжают расти, причем нефтяные котировки значительно выросли на фоне ухудшения взаимоотношений между США и Ираном. Мы считаем, что нефтяные котировки продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. сорта Brent. На фоне ухудшения геополитики и слабого доллара также продолжили расти котировки золота", - отмечает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.