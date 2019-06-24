Пока нет причин рассчитывать, что российским евробондам удастся продолжить обновлять минимумы доходностей - Уралсиб

"По итогам недели евробондам все же удалось значительно подорожать, при этом гораздо лучше смотрелись длинные бумаги – их доходности упали примерно на 20 б.п., тогда как среднесрочных – только на 7–10 б.п. Даже несмотря на то, что за неделю цены на нефть выросли приблизительно на 5%, динамика российских бумаг была несколько хуже, чем у евробондов других развивающихся стран – доходности последних упали примерно на 25 б.п., в основном за счет меньших потерь в пятницу. На этой неделе инвесторы будут ожидать переговоров между лидерами США и КНР по торговле на саммите G20 в пятницу и субботу. От результатов этой встречи во многом будет зависеть политика ФРС, доходность UST10, а также цены на нефть. Пока нет причин рассчитывать, что российским бумагам удастся продолжить обновлять минимумы доходностей", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Евгений Сергеев.

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