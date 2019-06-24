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24 июня 2019 года 13:33
Немецкая экономика скатывается в рецессию - ИК QBF
"В июне продолжилось снижение индекса деловой уверенности в Германии: показатель IFO упал до 97.4 ,минимального значения с 2014 года, - напоминает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Индекс текущих настроений немного подрос, на 0.1 пункта, до 100.8, а индекс ожиданий снизился на 1 пункт, до 94.2. Обращает на себя внимание синхронное снижение индексов в промышленности, сервисе и строительстве, причем промышленный показатель с мая по июнь упал радикально, с 3.9 пунктов до 1.5, а с начала года промышленный индекс снизился в 10 раз, с 15 пунктов до 1.5. Очевидно, что немецкая экономика скатывается в рецессию, и настроения у бизнеса негативные, если не сказать мрачные. Следует учитывать, что индекс IFO репрезентативен, опрашиваются 7000 компаний, вопросы задаются предельно простые: как вы оцениваете вашу ситуацию - хорошо, благоприятно, без изменений, плохо. Поэтому индекс делового климата в Германии IFO является важным показателем для понимания основных тенденций в европейской экономике, за ним всегда пристально следят в Европейском ЦБ. На последнем заседании ЕЦБ Мари Драги как раз отметил резкое ухудшение в экономике Еврозоны и необходимость структурных реформ. Надо сказать, что в Бундесбанке считают, что промышленный спад во второй половине года остановится, об этом недавно говорил Йенс Вайдман, Президент Бундесбанка. В целом, пока ситуация в немецкой промышленности остается негативной, добавляет пессимизма начавшийся рост курса евро на мировых рынках, что поднимает цены на немецкий импорт и, естественно, плохо влияет на внешний спрос".
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24 июня 2019 года 17:17
В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital
"Основной фактор, влияющий на рынок нефти - санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:56
Получив хороший плацдарм для роста оптимизма в виде сигналов готовности к мягкости со стороны ФРС, рынки ожидают наиболее важного события начала лета - встречи G20, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Курсу рубля в этой связи удается удерживаться на отметках, вблизи 62,9 -... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:30
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.24 июня 2019 года 16:18
Котировки Brent продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. - Sberbank Asset Management
"Усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после инцидента в Оманском заливе продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. По итогам недели нефть сорта Brent подорожала на 5,1%. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране снизились за неделю на 3,1 млн барр., в... читать дальше
.24 июня 2019 года 14:23
Цена нефти Brent продолжает укрепляться в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном - Банк "Санкт-Петербург"
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.24 июня 2019 года 13:16
"Позиции протестированных банков по уровню капитала оказались намного сильнее, чем по результатам предыдущих стресс-тестов. По данным ФРС США даже после прохождения стрессового сценария американская финансовая система сохранила устойчивость. В предыдущую пятницу, после закрытия американских... читать дальше
.24 июня 2019 года 12:28
"На российском рынке наблюдается осторожный оптимизм, - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Официально объявлено, что глава КНР Си Цзиньпин приедет на саммит G20 и встретится там с президентом США. Похоже, ситуация развивается по позитивному сценарию при любом раскладе: в... читать дальше
.24 июня 2019 года 11:28
Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам - "Нордеа Банк"
"Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $65.7/bbl, WTI растет до $58.1/bbl. Эскалация отношений между Ираном и США произошла после того как на прошлой неделе вблизи Ормузского... читать дальше
.24 июня 2019 года 09:30
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницу, но завершили неделю в плюсе. Азиатские рынки акций в целом стабильны утром в понедельник. Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель. читать дальше
.24 июня 2019 года 09:10
"Нефтяные котировки в конце недели сохранили восходящую динамику на фоне роста напряженности в Персидском заливе. Эскалация напряженности во взаимоотношениях США и Ирана из-за сбитого иранскими военными американского беспилотника поддерживает на рынке опасения перебоев с поставками и дает стимул к... читать дальше
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