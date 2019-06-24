Немецкая экономика скатывается в рецессию - ИК QBF

"В июне продолжилось снижение индекса деловой уверенности в Германии: показатель IFO упал до 97.4 ,минимального значения с 2014 года, - напоминает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Индекс текущих настроений немного подрос, на 0.1 пункта, до 100.8, а индекс ожиданий снизился на 1 пункт, до 94.2. Обращает на себя внимание синхронное снижение индексов в промышленности, сервисе и строительстве, причем промышленный показатель с мая по июнь упал радикально, с 3.9 пунктов до 1.5, а с начала года промышленный индекс снизился в 10 раз, с 15 пунктов до 1.5. Очевидно, что немецкая экономика скатывается в рецессию, и настроения у бизнеса негативные, если не сказать мрачные. Следует учитывать, что индекс IFO репрезентативен, опрашиваются 7000 компаний, вопросы задаются предельно простые: как вы оцениваете вашу ситуацию - хорошо, благоприятно, без изменений, плохо. Поэтому индекс делового климата в Германии IFO является важным показателем для понимания основных тенденций в европейской экономике, за ним всегда пристально следят в Европейском ЦБ. На последнем заседании ЕЦБ Мари Драги как раз отметил резкое ухудшение в экономике Еврозоны и необходимость структурных реформ. Надо сказать, что в Бундесбанке считают, что промышленный спад во второй половине года остановится, об этом недавно говорил Йенс Вайдман, Президент Бундесбанка. В целом, пока ситуация в немецкой промышленности остается негативной, добавляет пессимизма начавшийся рост курса евро на мировых рынках, что поднимает цены на немецкий импорт и, естественно, плохо влияет на внешний спрос".