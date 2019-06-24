Доллар все больше уступает рублю - FxPro

"Российская валюта на прошлой неделе решительно оттесняла евро и доллар. - напоминают аналитики FxPro. - В понедельник тренд на ослабление американской валюты по-прежнему сохраняется, возвращая спрос на рубль в рамках восстановления интереса к рисковым активам на глобальных рынках. Это отправило USDRUB в сторону новых 11-месячных минимумов, до 62.85. EUR/RUB в понедельник торгуется у 71.50, несколько отойдя от 14-месячных минимумов у 71, зафиксированных в прошлый четверг, когда укрепление рубля к доллару и евро достигало апогея. Причино послужил выход за рамки устоявшихся диапазонов последних месяцев: это усиливало покупки, ведь все больше инвесторов обращало внимание на рубль. На этом фоне российская валюта продолжила увеличивать отрыв от основных конкурентов, прибавляя уже более 10% к USD с начала года".

Между тем, усиление напряжения между Ираном и США повышает градус геополитической напряженности. Эти новости уже вернули Brent в область выше $65, позволив нефти отыграть потери начала июня. Подобный рост является дополнительным фактором поддержки интереса и к рублю в том числе, подчеркивают эксперты FxPro.

"Не будет ничего удивительного, если в течение новой недели рубль продолжит расти по инерции, доходя, возможно, до 62 за доллар. Однако к выходным курс вполне способен начать снижаться, теряя часть позиций после столь импульсивного скачка. Возможные ближайшие уровни расположились у бывшей нижней границы торговых диапазонов, то есть у 63.60 за доллар и 71.70 за евро", - прогнозируют специалисты FxPro.

На глобальных рынках наблюдается заметный тренд на ослабление доллара, а потому USD/RUB может и далее оставаться под давлением: по крайней мере, в первой половине недели. Также эксперты полагают, что EUR/RUB по силам консолидироваться в диапазоне 71-72, принимая во внимание повышенный спрос на рубль в виду ситуации с нефтью и выходом из рисковых активов.

"При этом, если смотреть за пределы краткосрочных колебаний, следует помнить, что риски замедления мировой экономики вполне реальны: не зря ведь мировые центробанки пообещали смягчение монетарной политики. Также нельзя забывать, что, исторически, рубль находился на необычайно крепких позициях как раз перед наиболее сильными обвалами 2008 и 2014 годоа. В обоих случаях, в первом полугодии курс рос более чем на 10%, игнорируя нарастающие беспокойства вокруг мировой экономики. Однако каждый раз, к середине года, инвесторы выходили из российской валюты, вызывая во втором полугодии резкое ослабление курса, которое, порой, перерастало в панику", - заключают аналитики FxPro.