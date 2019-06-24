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24 июня 2019 года 12:28
Напряженность на Среднем востоке поддерживает цены на нефть - БКС
"На российском рынке наблюдается осторожный оптимизм, - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Официально объявлено, что глава КНР Си Цзиньпин приедет на саммит G20 и встретится там с президентом США. Похоже, ситуация развивается по позитивному сценарию при любом раскладе: в случае договоренности Трампа и Си нас ожидает ралли в рисковых активах, в случае неуспеха рынки будут ждать непременного снижения ставки ФРС, что также вдохновит покупателей. Но при этом настораживает рост цены на золото, которая ушла выше 1400 долларов за унцию после длительного периода стагнации. Обычно котировки акций и желтого металла разнонаправлены. Главной причиной роста цен на золото, по нашему мнению, являются геополитические риски, а конкретно острый конфликт США и Ирана, причем поведение американцев может варьироваться от санкций до ракетного удара. Угрозы новых санкций США в отношении госдолга и банков России сегодня отошли на второй план. Пока инициативы демократов не приводили к их одобрению Конгрессом, но в случае встречи Путина и Трампа антироссийская риторика на Капитолийском холме может активизироваться, как это уже было в прошлом году. Поэтому нервозность в отношении владения российскими активами усилится. Кроме G20 каких-либо значимых событий на этой неделе практически нет, а в основном фокусе, по нашим ожиданиям, будет противостояние США и Ирана".
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24 июня 2019 года 17:17
В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital
"Основной фактор, влияющий на рынок нефти - санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:56
Получив хороший плацдарм для роста оптимизма в виде сигналов готовности к мягкости со стороны ФРС, рынки ожидают наиболее важного события начала лета - встречи G20, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Курсу рубля в этой связи удается удерживаться на отметках, вблизи 62,9 -... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:30
"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые должны объявить в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото (+4,7%). Ввиду геополитической нестабильности (вероятность военного конфликта с Ираном остается высокой) и... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:18
Котировки Brent продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. - Sberbank Asset Management
"Усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после инцидента в Оманском заливе продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. По итогам недели нефть сорта Brent подорожала на 5,1%. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране снизились за неделю на 3,1 млн барр., в... читать дальше
.24 июня 2019 года 14:23
Цена нефти Brent продолжает укрепляться в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent продолжает укрепляться в понедельник, торгуясь около $65,4/барр. в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном. На прошлой неделе американские власти заявили, что Иран сбил американский военный беспилотник. США начали подготовку к нанесению удара, однако в... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:33
"В июне продолжилось снижение индекса деловой уверенности в Германии: показатель IFO упал до 97.4 ,минимального значения с 2014 года, - напоминает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Индекс текущих настроений немного подрос, на 0.1 пункта, до 100.8, а индекс ожиданий снизился на 1 пункт,... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:16
"Позиции протестированных банков по уровню капитала оказались намного сильнее, чем по результатам предыдущих стресс-тестов. По данным ФРС США даже после прохождения стрессового сценария американская финансовая система сохранила устойчивость. В предыдущую пятницу, после закрытия американских... читать дальше
.24 июня 2019 года 11:28
Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам - "Нордеа Банк"
"Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $65.7/bbl, WTI растет до $58.1/bbl. Эскалация отношений между Ираном и США произошла после того как на прошлой неделе вблизи Ормузского... читать дальше
.24 июня 2019 года 09:30
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницу, но завершили неделю в плюсе. Азиатские рынки акций в целом стабильны утром в понедельник. Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель. читать дальше
.24 июня 2019 года 09:10
"Нефтяные котировки в конце недели сохранили восходящую динамику на фоне роста напряженности в Персидском заливе. Эскалация напряженности во взаимоотношениях США и Ирана из-за сбитого иранскими военными американского беспилотника поддерживает на рынке опасения перебоев с поставками и дает стимул к... читать дальше
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