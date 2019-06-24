На рынках пришло время выпустить пар - "НФК-Сбережения"

"Впереди последняя торговая неделя июня, которая станет определяющей итоги месяца, а также даст сигналы к тому, что можно ожидать в динамике российского финансового рынка в июле, - указывает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. - На текущий момент и индекс МосБиржи, и индекс РТС прибавляют с начала месяца 3,6% и 6,83% соответственно. При этом аналогичные показатели с начала года составили 16,54% и 28,66% соответственно. Как уже неоднократно упоминалось, индекс РТС демонстрирует опережающую динамику в связи с дополнительной поддержкой в виде восстановления рубля по отношению американскому доллару. В частности, российская валюта с начала года продемонстрировала восстановление по отношению к доллару США более чем на 9%.

Вместе с тем, фактор, который обеспечивает поддержку индексу РТС, уже в ближайшее время может превратиться в фактор торможения индекса МосБиржи. Действительно, шансы на продолжение восстановления рубля достаточно хорошие. Это связано с ожиданиями продолжения смягчения ставок со стороны Банка России, а также ожиданием положительных изменений благодаря реализации государственной политики в области экономики. Кроме того, с технической точки зрения горизонтальный уровень вблизи отметки в 60 рублей за доллар на текущий момент служит своеобразным центром притяжения. Для определения расстановки сил следует оценить тестирование данного уровня в качестве поддержки".

Продолжение восстановления рубля традиционно негативно отражается на издержках экспортеров и благоприятно для компаний, ориентированных на внутренний рынок, отмечает Алексей Кузьмин. Однако перекос в сторону экспорта сохраняется, поскольку внутренний рынок уступает по объемам. Кроме того, не стоит забывать, что в условиях восстановления рубля стоимость многих эмитентов в пересчете на иностранную валюту может показаться завышенной, что способно привести к коррекции.

"Последняя существенная коррекция по индексу МосБиржи наблюдалась в 1-м полугодии 2017 года, с тех пор прошло уже 2 года, а индекс вырос в 1,5 раза! В этой связи, во избежание перегрева коррекция на рынке может оказаться полезной и позволит в конечном итоге обеспечить сохранение восходящей тенденции на более длительную перспективу. На рынке акций продолжается сезон закрытия реестров и выплат дивидендов. Вместе с тем приток указанных средств, вероятно, пойдет на спад уже в ближайшее время, кроме того, закрытие дивидендных гэпов зачастую служит поводом для фиксации позиций. При обращении внимания на новостные факторы можно отметить, что основные ожидаемые события уже состоялись, это и ПМЭФ, и конференция главы Банка России, и прямая линия с Президентом. Внутренних новостных драйверов в ближайшее время не ожидается, что может создать условия для продажи на фактах. Если же вместо коррекции на рынке будет наблюдаться напротив фаза ускорения роста, то такое развитие событий может привести к слому восходящей тенденции и последующему более глубокому погружению", - заключает эксперт АО "НФК-Сбережения".