В пятницу рубль продемонстрировал наихудшую динамику среди валют EM - ИК "Велес Капитал"

"В последний день недели рубль продемонстрировал наихудшую динамику среди валют EM, - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Так, к окончанию рабочего дня потери отечественной валюты в паре с долларом составляли 0,9%, тогда как, например, бразильский реал и южноафриканский рэнд торговалась в зеленой зоне, а индийская рупия теряла лишь 0,04%. Всему виной стало возобновление несколько подзабытой санкционной риторики США в отношении российского суверенного долга. В течение дня пара доллар/рубль поднималась на максимуме до 63,79 руб., прибавляя почти рубль к итогам закрытия четверга, однако удержать позиции американской валюте не удалось, и к окончанию рабочего дня пара скорректировалась ниже 63,2 руб., хотя в целом по-прежнему сохраняла внушительную положительную динамику. На внутреннем межбанковском рынке спросе на ликвидность от Федерального казначейства несколько сократился. В пятницу на аукционе РЕПО o/n банки привлекли 255,3 из 400 млрд руб., хотя еще в четверг спрос превышал традиционный лимит казначейства. Если на следующей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, крупные налоговые платежи поддержат позиции рубля вблизи занятых в четверг максимумов".