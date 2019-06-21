В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Покупкам в наших акциях могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил восходящую динамику и поднялся выше 65 долларов за баррель. При этом западные фондовые площадки двигались разнонаправленно. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,1% соответственно. Несмотря на это к 18:00 мск индекс МосБиржи отступил на 0,9%, до 2755 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили привилегированные акции Башнефти (-7%), из цены которых ушли дивиденды. Компанию им составили Распадская, ФСК ЕЭС и РусГидро, потери которых превысили 2,5%. Лучше рынка торговались Полюс и Аэрофлот, прибавившие 2,8% и 1%. Отметим, что продажи в наших акциях преобладали с утра, что могло быть вызвано желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это привело к игнорированию внешних факторов. Под вечер негатива на наш рынок добавили санкционные новости. В США группа демократов-центристов предложила ввести новые санкции в отношении суверенного долга РФ, российских банков и СПГ-проектов с участием страны с целью наказать Россию за вмешательство в выборы, говорится в пресс-релизе группы. В конгрессе уже лежит несколько аналогичных законопроектов. Однако в последнее время никаких шагов, способствующих их принятию, сделано не было. Более того, некоторые сенаторы отмечали "усталость" от санкционного вопроса и возможное возникновение трудностей при принятии новых санкционных законов. Несмотря на это, продажи в наших акциях усилились, и во второй половине дня снижение было продолжено. При этом пока никакой речи о развороте и начале полноценного снижения не идет, а текущая динамика укладывается в рамки коррекции".