Отметка в 62 рубля за доллар уже не кажется невозможной - "Открытие Брокер"

"Рубль отступает на волне фиксации прибыли, хотя нефть продолжила дорожать на росте геополитических рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4130 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,67%, недельная снизилась до 7,73%, а месячная повысилась до 7,88%. Небольшое отступление в рубле - вполне допустимое явление, если учитывать весьма резвое укрепление в середине недели. Однако на этом тенденция может не закончиться. У рубля сохраняются его преимущества высокой доходности. На предстоящей неделе рынки могут найти новую идею для оптимизма, поскольку в конце июня состоится саммит G20, на котором ожидается возобновление прямых переговоров США и Китая по торговым вопросам. Возможно, что лидеры двух крупнейших экономик смогут заключить перемирие, которое станет ещё одним поводом для волны инвестиций в рискованные активы. Поэтому отметка в 62 рубля за доллар уже не кажется невозможной", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.