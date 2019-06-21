Сужение спреда доходности по немецким бундам и периферийным облигациям Европы продолжается - Julius Baer

"Кривая доходности по государственному долгу Германии в июне продолжила тренд к снижению, - констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дари Месси. - При этом спред доходности между немецкими бундами и госдолгом периферийных стран Европы значительно сжался. Практически повсеместная политическая неопределенность и экономические дисбалансы в еврозоне остаются заметным препятствием для дальнейшей конвергенции ставок в регионе. Снижение доходностей на глобальном уровне произошло благодаря двум факторам. С одной стороны, выросли ожидания относительно перезапуска программы покупки активов и снижения процентных ставок в еврозоне на фоне мягкой риторики президента Европейского центрального банка Марио Драги. С другой стороны, ФРС США заявила о готовности оказать поддержку экономике в случае необходимости. Тем временем, тренд на сужение спреда между государственными облигациями Германии и периферийных стран Европы продолжился из-за того, что дополнительная компенсация по итальянским и греческим бумагам выглядит привлекательной в условиях низких процентных ставок и при практически полном отсутствии альтернатив".

При этом в последнее время динамика спреда в основном получала поддержку со стороны новостей центральных банков, хотя политическая неопределенность и экономические дисбалансы все еще сохраняются, указывает Дари Месси. Так, например, Рим до сих пор не договорился с Брюсселем по параметрам итальянского бюджета, а экономика страны никак не может перейти к росту, что подтверждает свежая официальная статистика. Возобновление обсуждений возможности выпуска Римом государственных долговых бумаг с низкой деноминацией (так называемые mini-BOT) и де-факто "параллельной" валюты в стране также оказывают негативный эффект. Кроме того, Евросоюз еще не определился с кандидатурами на ряд ключевых должностей, что также будет поддерживать волатильность.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на государственный долг периферийных стран Европы и не рекомендуем наращивать позиции в секторе в текущий момент, поскольку последнее снижение спреда доходности выглядит избыточным", - заключает эксперт Julius Baer.