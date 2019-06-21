Рыночные оценки инфляционных ожиданий демонстрируют небольшой рост - Julius Baer

"Рыночные оценки инфляционных ожиданий поднимаются все выше на фоне последних заявлений мировых цетробанков. Восстановление упавшего уровня инфляции до прежних значений пока находится только в начале своего пути. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем инструменты с краткосрочной дюрацией в ожидании роста доходности по государственным облигациям в среднесрочной перспективе. Участники рынков сходятся во мнении, что мировые центральные банки опасаются "отвязки рыночных ожиданий", то есть переход к спирали снижения заработной платы и цен. Если работники, потребители и поставщики все вместе будут ожидать падения цен, они будут откладывать потребление, найм и инвестиции. В прошлый вторник мы уже услышали от президента Европейского центрального банка Марио Драги реакцию на последние события в экономике: чиновник пообещал дополнительное "количественное смягчение" в случае отсутствия позитивной динамики роста. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в среду предупредил о негативном влиянии глобальных событий на деловые настроения в стране и угрозе для занятости. На этом фоне рыночные ожидания инфляции несколько поднялись. Мы все еще далеки от целевого уровня роста цен в 2%, который установили для себя сами центробанки, но движение инфляции в этом направлении началось. По нашим оценкам, в этих условиях инвесторы не получают достаточной компенсации за риск по долгосрочным долговым инструментам", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.