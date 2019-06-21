ФРС загнала рынки на максимумы - Райффайзенбанк

"Одного намека (из пресс-релиза последнего заседания FOMC были удалены фразы о “сохранении терпения” и “выжидательной позиции”, и было отмечено усиление неопределенностей, негативно влияющих на будущую экономическую активность) на скорое снижение ключевой ставки (почти все участники рынка уверены, что это произойдет уже на следующем заседании) оказалось достаточно, чтобы вызвать ралли на всех глобальных финансовых рынках, при этом индекс S&P обновил исторический максимум, а доходности UST - на локальных минимумах. Есть уверенность, что ФРС придется «покориться» воле рынка (исторически члены FOMC корректируют свои прогнозы под предполагаемые фьючерсы) и воле Д. Трампа, который угрожает уволить главу ФРС в случае, если его политика будет создавать риски для краткосрочной стабильности на финансовых рынках", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Скорее всего, о контрцикличном проведении монетарной политики можно надолго забыть, полагает эксперт, поскольку теперь она будет направлена на максимизацию срока «дожития» до реализации риска, связанного с огромным размером накопленного долга (для этого нужны близкие к нулевым процентные ставки, чтобы как можно дольше поддержать «на плаву» компании, обремененные большим долгом). Рынки считают наиболее вероятным сценарием неограниченное монетарное стимулирование (QE infinity) с периодическим усилением стимулов, и это то, что сейчас толкает вверх котировки финансовых активов – акций, облигаций одновременно (проявление своего рода финансовой инфляции в ответ на удешевление денег).

"При этом если торговые переговоры на саммите G-20 не увенчаются успехом, то ФРС придется более агрессивно смягчать монетарную политику (поскольку реализуются неопределенности, упомянутые в пресс-релизе FOMC в качестве экономического риска), что сдержит возможную коррекцию. Регуляторы остальных стран (как развитых, так и развивающихся) также вслед за ФРС изменили курс своей монетарной политики, в результате глобальные рынки вступили в новый длинный цикл снижения процентных ставок и доходностей облигаций", - прогнозирует Денис Порывай.