Газпромбанк собирает заявки на пятилетний выпуск - Уралсиб

"Газпромбанк сегодня собирает заявки на пятилетний выпуск. Инвесторам будут предложены облигации серии БО001Р-11Р объемом от 5 млрд руб. и сроком обращения пять лет. Этот выпуск обещает стать самым длинным у эмитента. Букбилдинг пройдет с 11:00 до 16:00 мск, а размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 1 июля. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 8,35–8,5% годовых, что транслируется в доходность к погашению 8,52–8,68% годовых и премию к кривой ОФЗ порядка 125–140 б.п. В конце апреля эмитент разместил трехлетний выпуск 001Р-09Р на 15 млрд руб. под ставку купона 8,7% годовых, что предполагало премию к кривой госбумаг примерно 100 б.п. Сейчас он торгуется с доходностью около 8,2% годовых, и его премия к ОФЗ вновь составляет 100 б.п. Отметим, что вчера ВЭБ.РФ сформировал книгу заявок на четырехлетний выпуск объемом 20 млрд руб. под ставку купона 8,15% годовых, что означает премию к ОФЗ около 100 б.п. Безусловно, на фоне вторичного рынка и новой бумаги ВЭБ.РФ заявленный ориентир Газпромбанка выглядит привлекательно, предлагая премию не менее 25 б.п., однако мы ждем понижения ориентира и формирования книги заявок вблизи ставки купона 8,15% годовых", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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