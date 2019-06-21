В текущих условиях рубль может вернуться к уровню 61-63 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль после существенного укрепления к доллару США вчера (до 62,9 руб./$) несколько снизился в пятницу утром в условиях усиления геополитической напряженности, торгуется около 63,1 руб./$. Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть суверенный рейтинг России, который в текущий момент находится на инвестиционном уровне Baa3. В феврале этого года агентство повысило рейтинг со спекулятивного ("мусорного") уровня Ba1 с прогнозом "позитивный" до инвестиционного с прогнозом "стабильный". Мы ожидаем, что рейтинг сохранят на текущем уровне, что не окажет выраженного влияния на российские активы.

После заседания ФРС курс российской валюты устремился к досанкционным уровням - торговый диапазон до санкций по "делу Скрипалей", которые были введены в августе 2018 года, составлял 61-63 руб./$. В текущих условиях рубль может вернуться к этому уровню. Кроме того, локальную поддержку до конца месяца рублю будет оказывать налоговый период в РФ. На фоне ожидания снижения долларовых ставок рублевый carry trade (получение прибыли на разнице процентных ставок) вновь стал привлекателен для инвесторов. Российские активы пользуются спросом, что косвенно подтверждается и успешными аукционами Минфина по продаже ОФЗ, и динамикой курса рубля. Мы пока что не видим существенных факторов в пользу снижения интереса к российским активам. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе мы ждем ослабления рубля в условиях сезонного ухудшения сальдо счета текущих операций (СТО) платежного баланса. При этом ослабление СТО пока компенсируется притоком нерезидентского капитала, что создает предпосылки для роста чувствительности рубля к глобальному спросу на риск", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".