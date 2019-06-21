Доходности самых длинных ОФЗ устремились к 7,5% годовых - Уралсиб

"В четверг рублевые активы ожидаемо начали торговую сессию в заметном плюсе, как и другие активы ЕМ, в ответ на мягкую риторику ФРС. При этом рубль по итогам основной сессии продемонстрировал лучшую динамику среди всех валют развивающихся стран, поскольку из-за обострения ситуации вокруг Ирана цены на нефть выросли более чем на 3%. К концу основной сессии рубль прибавил больше 1%, тогда как средний прирост валют ЕМ составил 0,5%. ОФЗ вчера, соответственно, продолжили дорожать: среднесрочные выпуски прибавили 0,3–0,5 п.п. от номинала, длинные – 0,6–0,8 п.п. В результате за день кривая снизилась еще на 6–12 б.п., достигнув 7,5% годовых для 15-летних бумаг, что соответствует положению середины апреля прошлого года. Таким образом, доходности многих ОФЗ близки к уровням, фиксировавшимся до введения санкций против РУСАЛа в апреле прошлого года. Напомним, что за введением тех санкций последовала масштабная распродажа российских активов. Оборот вчера вновь был хорошим и превысил 45 млрд руб., но много сделок было в девятилетних ОФЗ 26212, линкере 52002 и флоатере 29011. Отметим, что вчера Министерство финансов доразместило долларовые облигации на 2,5 млрд долл. Это означает, что на эквивалентную сумму будет урезана программа рублевых заимствований, о чем ведомство сообщало ранее. Указанные 2,5 млрд долл. по вчерашнему курсу соответствуют сумме в рублях немногим более 157 млрд. Такой объем Минфин иногда занимал за два аукционных дня, поэтому драматического влияния на программу внутренних займов быть не должно", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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