Sberbank CIB поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $13,15 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $11,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,78 за штуку.