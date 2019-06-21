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Главная / Аналитикам / Аналитика / Текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым - "Нордеа Банк"
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21 июня 2019 года 11:17
Текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым - "Нордеа Банк"
"Российская валюта завершает неделю на довольно комфортных уровнях, торгуясь в районе отметки 63,10 в паре с долларом США, что соответствует нашему прогнозу, опубликованному в марте. Вчера рубль достигал отметок ниже 63 в паре с американской валютой, укрепившись по итогам дня практически на 1,5%, в то время как валюты развивающихся стран продемонстрировали рост на 1% (FXJPEMCS Index). Поддержку всему блоку рисковых активов продолжают оказывать мягкая риторика со стороны ФРС в среду, а также информация о возобновлении торговых переговоров между США и КНР в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите большой двадцатки. Позитивно на рубль влияет и динамика нефтяных котировок, находящихся на комфортных уровнях выше $64/bbl. На этой неделе поддержку рублю оказывали и фактор приближения налогового периода (пик которого приходится на 25 июня), а также конвертация валютной выручки экспортерами для выплаты дивидендов на следующей неделе. На наш взгляд, текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым. Для сохранения нынешних комфортных уровней необходимо отсутствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - отмечают в "Нордеа Банке".
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21 июня 2019 года 11:35
"На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения, поддерживающие спрос на рисковые активы. В четверг американский фондовый индекс S&P500 обновил исторические максимумы и закрылся на уровне 2954. Все валюты G10 и практически все валюты развивающихся стран (за исключением южноафриканского... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:09
"В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу. читать дальше
.21 июня 2019 года 09:30
"По-прежнему ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель. Все говорит о том, что на рынке сырья начался восходящий тренд. К тому же в последние дни мы не наблюдаем агрессивных продаж нефтяных контрактов со стороны каких-то крупных игроков в период работы американской фондовой секции", -... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:44
"За последние несколько недель золото получало поддержку со стороны ожиданий снижения ставок ФРС США. Эти ожидания в среду были подкреплены публикацией прогнозов Комитета по операциям на открытом рынке, который является подразделением центробанка, определяющим уровень ставок. Кроме того, доллар... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:20
В обозримой перспективе весьма вероятно смягчение политики ФРС с целью смягчения последствий циклического замедления экономики - УК "Альфа-Капитал"
"На вчерашнем заседании ставка ФРС осталась без изменений, но мягкие комментарии регулятора и опубликованные материалы указывают на крайне высокую вероятность снижения ставки уже на июльском заседании. Об этом, в частности, говорят оценки членов комитета по открытым рынкам оптимальной ставки ФРС.... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:47
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF
Cостоялось заседание Банка Англии, на котором было принято единогласное решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. Днем ранее в Великобритании представили данные по инфляции. В мае текущего года показатель составил 2%... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:11
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В... читать дальше
.20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие... читать дальше
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