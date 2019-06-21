Инвесторы выходят из акций EM и переходят в бонды - БКС

Потоки капитала на неделе, завершившейся 19 июня, отразили рост оптимизма инвесторов по отношению к облигациям развивающихся рынков (EM) и падение интереса к акциям региона, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 13 по 19 июня составил порядка $60 млн против оттока $160 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели составил $140 млн против оттока $200 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн, неделей ранее отток равнялся $140 млн.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован приток капитала на уровне $80 млн против притока $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой отток.

"Разнонаправленные потоки капитала в двух соседствующих классах активов - нетипичное положение дел, которое редко продолжается долго. В ближайшие недели потоки в облигациях могут сменить направление", - пишет Смольянинов.