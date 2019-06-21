Подстройка участников рынка ОФЗ под более низкие объемы предложения нового долга, вероятно, продолжится - Росбанк

"Сдвиг риторики ФРС США в сторону смягчения денежно-кредитной политики ожидаемо спровоцировал шоковые волны на финансовых рынках. Курс USD/RUB опустился до 62,86 (-1,4%), возглавив движение большинства валют развивающихся стран. Доходности вдоль кривой ОФЗ обвалились на 7-12 бп, российских суверенных еврооблигаций - на 5-15 бп. Министерство финансов РФ оперативно воспользовалось ситуацией, доразместив на внешних рынках еврооблигации в объеме 2,5 млрд долларов. Важно, что пресс-релиз ведомства подчеркивает возможность перераспределять заимствования между внутренним и внешним рынками. Так, на текущий момент в рамках годового плана Минфину осталось занять 890 млрд руб. на рынке ОФЗ или 32,9 млрд руб. в неделю. Если принять во внимание доразмещение еврооблигаций, а также заложенное в наш базовый сценарий небольшое ослабление рубля до конца года, недельный темп снизится до 24,2 млрд руб. Таким образом, подстройка участников рынка ОФЗ под более низкие объемы предложения нового долга, вероятно, продолжится", - полагают аналитики Росбанка.