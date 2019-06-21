Ожидаем коррекционного возвращения пары доллар/рубль выше отметки 63 - Промсвязьбанк

"В целом рисковые активы на глобальных рынках, на наш взгляд, выглядят локально перегретыми. Ожидаем некоторого охлаждения и коррекционного возвращения пары доллар/рубль выше отметки 63", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.