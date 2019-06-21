Есть надежды на дальнейшее восстановление цен на нефть - БКС

"В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением может выступить отметка $66 за баррель. Катализатором роста покупательского интереса стала эскалация напряженности в Персидском заливе. Ранее сентимент также улучшился из-за перспектив смягчения денежно-кредитной политики США и Европы, которая, как ожидается, поддержит мировую экономику, а вместе с ней и спрос на нефть и нефтепродукты. Также развернулись в сторону снижения запасы нефти в США, о чем говорит опубликованная на этой неделе статистика EIA. Намечается потепление во взаимоотношениях США и Китая, а тон высказываний участников ОПЕК+ указывает на высокую вероятность продления сделки по сокращению добычи на вторую половину 2019 г. Встреча по этому вопросу состоится 1-2 июля. Встреча лидеров США и КНР пройдет на полях саммита G20, который состоится в Осаке (Япония) 28-29 июня. Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. В пятницу с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,6% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", -отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.