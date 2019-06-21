В пятницу российские фондовые индексы окажутся под давлением - ИК "Велес Капитал"

"Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением как некоторого ухудшения внешнего фона, так и технически важных значений, что, вероятно, спровоцирует нисходящую коррекцию и снимет техническую перекупленность. В остальном настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, поступающих экономических данных и новостей в отношении торговых переговоров США и Китая", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.