Рубль продолжает черпать силы в низкой доходности валют фондирования, дорогой нефти, налоговом и дивидендном периодах - "Открытие Брокер"

"Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2%, что предполагает повышенную привлекательность более рискованных, но и более высокодоходных активов. Российский рынок ОФЗ готов предложить инвесторам привлекательные условия. Реальная доходность доллара составляет всего несколько десятых процентов, а в евро она вовсе отрицательная. Реальная доходность рубля (ставка ЦБ РФ минус инфляция) одна из самых высоких в мире и будет иметь тенденцию к увеличению. В марте текущего года инфляция в РФ достигла пика в 5,3%, а по итогам июня может упасть до 4,8%. Соответственно, доллар и евро теряют свою доходность, повышая интерес к рублю в рамках стратегии "carry trade". Более того, в перспективе двух недель у рубля сохраняются шансы на дальнейшее усиление своих позиций. В конце июня состоится саммит G20, на котором могут возобновиться прямые переговоры США и Китая по торговым вопросам, что станет дополнительным стимулом покупки риска", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.