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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель - Алор Брокер
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21 июня 2019 года 09:30
Ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель - Алор Брокер
"По-прежнему ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель. Все говорит о том, что на рынке сырья начался восходящий тренд. К тому же в последние дни мы не наблюдаем агрессивных продаж нефтяных контрактов со стороны каких-то крупных игроков в период работы американской фондовой секции", - обращает внимание аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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21 июня 2019 года 11:35
"На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения, поддерживающие спрос на рисковые активы. В четверг американский фондовый индекс S&P500 обновил исторические максимумы и закрылся на уровне 2954. Все валюты G10 и практически все валюты развивающихся стран (за исключением южноафриканского... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:09
"В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу. читать дальше
.20 июня 2019 года 18:44
"За последние несколько недель золото получало поддержку со стороны ожиданий снижения ставок ФРС США. Эти ожидания в среду были подкреплены публикацией прогнозов Комитета по операциям на открытом рынке, который является подразделением центробанка, определяющим уровень ставок. Кроме того, доллар... читать дальше
.20 июня 2019 года 18:20
В обозримой перспективе весьма вероятно смягчение политики ФРС с целью смягчения последствий циклического замедления экономики - УК "Альфа-Капитал"
"На вчерашнем заседании ставка ФРС осталась без изменений, но мягкие комментарии регулятора и опубликованные материалы указывают на крайне высокую вероятность снижения ставки уже на июльском заседании. Об этом, в частности, говорят оценки членов комитета по открытым рынкам оптимальной ставки ФРС.... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:47
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF
Cостоялось заседание Банка Англии, на котором было принято единогласное решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. Днем ранее в Великобритании представили данные по инфляции. В мае текущего года показатель составил 2%... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:11
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В... читать дальше
.20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит... читать дальше
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