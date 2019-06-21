В пятницу ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением порядка 0,3-0,4% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением порядка 0,3-0,4%, вблизи отметки 2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее коррекционное сползание в район 2760 пунктов. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Некоторое косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация майской статистики по продажам на рынке вторичного жилья в США (17:00 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.