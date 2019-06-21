Не исключена приостановка роста вблизи психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Ожидания смягчения денежной политики крупных мировых центробанков остаются фактором поддержки спроса на мировых рынках акций. Вместе с тем в краткосрочной перспективе не исключена приостановка роста вблизи психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС (по данным технического анализа, отдельные индикаторы уже указывают на "перекупленность" по индексу). На валютном рынке в начале торгов возможна стабилизация вблизи уровня 63 по паре доллар-рубль, но если закрепление ниже этого уровня состоится, станет возможным усиление спекулятивных продаж", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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